Jan Mellema is de persoon achter Atelier De Zondagse Kamer in Nijmegen . Hij ontwerpt en vervaardigt

huiskamer producten zoals kamerplanten en klokken van metaal, lampen van diverse materialen. De laatste 4 jaar richt Jan Mellema zich op bureaulampen. Deze lichtobjecten zijn allen gestoeld op de traditionele vorm van de bureaulamp.

Het werk van Jan Mellema bevindt zich op het snijvlak van kunst en design.

Elk afzonderlijk product wordt met veel aandacht en geduld vormgegeven en uitgevoerd. Ook de materiaalkeuze per product wordt zorgvuldig afgewogen. Je proeft in elk detail de hand van de maker. Elk product is een unica.

De bureaulampen van Mellema zijn handmatig van hout gemaakt en gelakt in diverse kleuren. De afwerking door middel van onverwachte speelse elementen geven elke lamp zowel intimiteit als ruimtelijkheid. Een bureaulamp van Jan Mellema vertelt een verhaal.