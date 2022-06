In de sfeervolle showroom van Tinnemans Keukens (ruim 2.500 m²) te Ittervoort treft u een groot assortiment aan van prachtige kwaliteitskeukens met onuitputtelijke mogelijkheden, in verschillende stijlen, materialen en prijsklassen. Kwalitatieve keukenapparatuur maakt de keuken helemaal af. Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is Tinnemans Keukens het enige Limburgse onafhankelijke familiebedrijf in de keukenbranche en staat daarmee garant voor een persoonlijke en 'warme' benadering. Inmiddels is Tinnemans Keukens een toonaangevend keukenbedrijf in heel Limburg.

Onze filosofie

Ons streven is om elke klant een persoonlijk, professioneel en onderscheidend advies te geven. Dit begint al bij de binnenkomst waar wij de klant persoonlijk ontvangen en meteen de juiste weg wijzen met een plattegrond van onze showroom. We willen onze klant als het ware een warme deken omslaan zodat deze zich meteen thuis voelt.

NaamProfessioneel advies

Het professionele advies van Tinnemans Keukens bestaat uit onafhankelijke informatie over keukenbladen, keukenapparatuur en de keukenmeubelen. Tijdens het intake gesprek geven onze adviseurs veel en goede informatie over de vele mogelijkheden en streven de adviseurs ernaar uw wensen en behoeften af te stemmen met ons advies.

Persoonlijke wensen

Onder het genot van een heerlijke kop koffie of thee zullen we dan ook uw wensen en eisen inventariseren zodat we aan de slag kunnen met het ontwerp van uw keuken. Tinnemans Keukens zal er alles aan doen om uw specifieke wensen te verwerken in het ontwerp en de bijbehorende kostenbegroting. Doordat er vele mogelijkheden zijn lukt dat in alle situaties.

Service hoog in het vaandel

De warme deken van Tinnemans Keukens eindigt niet bij de montage en oplevering van de keuken door ons eigen team. Service staat ook hoog in het vaandel bij Tinnemans Keukens. Dit uit zich in het feit dat wij in het tweede en vierde jaar van de keuken een gratis onderhoudscheck doen op uw keuken, aldus de APK keuring van Tinnemans Keukens.

Hoge klanttevredenheid

Onze gedachte is het altijd tevreden stellen van onze klanten. Meedenken met onze klanten en transparant werken leveren de juiste resultaten op. Het is ons grootste streven om begeleiding, planning en logistiek voor 100 % op elkaar af te stemmen zodat wij onze beloftes aan de klant waar kunnen maken.

Tinnemans Keukens is niet voor niets uitgeroepen tot beste keukenzaak van Limburg én Nederland!De kracht van Tinnemans Keukens

U kent ze wel. Al die concurerende reclames, de ene keuken nog groter, mooier en goedkoper dan de andere. Tinnemans Keukens onderscheid zich van deze uitingen. Tinnemans Keukens gelooft in de kracht van goede mond-tot-mond reclame. Dit kunnen wij alleen bereiken door het verkrijgen van tevreden klanten. Tevreden klanten die ontstaan door het leveren van onze constante kwaliteit met onze hoge service en onze realistische prijzen. Onze klanten zijn onze ambassadeurs.

Tevreden klanten

Onze klanten begeleiden wij volledig in het proces. Klanten die gekozen hebben voor onze kwaliteit, onze service, onze klantvriendelijkheid en onze transparante manier van werken. Onze klanten die op zijn of haar wenken bediend worden. Het kost Tinnemans Keukens geen moeite. Het team van Tinnemans Keukens houdt namelijk van het vak.