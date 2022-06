TVR Kunststoffen bestaat sinds 2002 en heeft meer dan 25 jaar ervaring

in huis. Daarom zijn wij dan ook uw partner op kunststofgebied. Wij zijn gespecialiseerd in het lassen van HDPE, PVC & PP, daarvoor zijn we ook gecertificeerd. TVR Kunststoffen is tevens een VCA gecertificeerd bedrijf.

Opdrachtgevers kunnen bij TVR Kunststoffen terecht voor het fabriceren van: Vetafscheiders, Renovatie vetafscheiders, Lekbakken, Buffertanks, (Koi)Vijvers, Leidingwerk, Apparatenbouw, Filterinstallatie, Onderhoud, Milieutechniek, Doseerborden, Afzuiginstallatie, Montagewerk, Zwembaden, Jacuzzi/Hottubs, Riooltechniek, Pompputten, enz.