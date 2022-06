Carreau-Line is een ontwerpatelier met een passie voor de jaren '30. Of het nu gaat om Art Deco, interbellumarchitectuur of nieuwe zakelijkheid, het karakter, de sfeer en de ziel van deze bouwparels inspireren ons. Dit niet alleen in onze tekeningen maar ook in de praktijk. We gaven reeds talrijke modernistische woningen een nieuwe invulling met respect voor authentieke elementen en oorspronkelijk karakter zonder aan hedendaags comfort in te boeten.

Startende met deze visie belandden we gaandeweg in één van onze hoofdactiviteiten: de Cubex keuken. Een passie die niet alleen bij ontwerpen bleef maar uitmondde in het restaureren en herplaatsen van originele Cubex meubelen.