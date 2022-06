Funky furniture is een bijzonder bedrijfje dat meubels maakt en verhuurt van pallets en sloophout. Naast verhuur is de eigenaresse kiki brouwer erg enthousiast in het geven van haar workshops : meubels maken van pallets. Dit gebeurt op haar boswerkplaats in beuningen. De omgeving is even inspirerend als de workshop zelf. Een totaal ervaring voor iedereen.

Nieuwste passie is het inrichten en stylen van woonkamers en andere ruimtes voor een schappelijk klein bedrag om ervaring op te kunnen doen.