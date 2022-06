BOOKED byJacqueline le Bleu, designed and sustainably produced by Jacqueline le Bleu, is a tribute to the book. All characteristic parts, like the beautiful linen covers, bract and ribbon markers are being re-used in a very detailed way.

The paper inside of the book is recycled and replaced by a plywood frame, whereby the designs look like optical illusions. Each object is a handmade unique piece named after the most striking booktitel.

It’s also possible to customize your own piece by choosing books.

BOOKED by Jacqueline le Bleu

Een ode aan het boek dat met steeds grotere aantallen wordt afgedankt.

Jacqueline le Bleu verwerkt de vintage linnen hardcovers, het uitstekend leeslint en kapitaalband in de serie tafels en banken van BOOKED by Jacqueline le Bleu

Door het papieren binnenwerk te vervangen voor een multiplex frame, en de ver doorgevoerde detailering lijken de ontwerpen uit zwevende boeken te bestaan.

De boeken worden zorgvuldig geselecteerd waardoor ieder ontwerp unique is en wordt vernoemd naar de meest opmerkelijke titel.