Het idee van het maken van de webshop Toen is Hier is tot stand gekomen door een 10 jarige samenwerking tussen Brandhof Bijzonder Bouwen en Het Betere BoerenBed.

Het Betere BoerenBed is een vakantieorganisatie die grote (45m2) 'luxe tenten' verhuurd die de gasten meenemen naar het leven van vroeger. Dit doen zij in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en zelfs in de Verenigde Staten. Een Betere BoerenBed Locatie is altijd gelegen op een agrarisch of agrarisch gerelateerd bedrijf. Brandhof Bijzonder Bouwen is de ontwerper en producent van deze unieke tenten.

U kunt dus vaststellen dat Brandhof Bijzonder Bouwen ook wel bekend is met het uitleveren van Producten naar het buitenland. Iets wat voor Toen Is Hier ook geen enkel probleem zal worden. Omdat de vraag naar producten die op de BoerenBed locaties stonden steeds groter werd is het idee van een webshop verder uitgewerkt. Naast producten die mensen kunnen zien bij het Betere BoerenBed ontwikkelt Toen Is Hier ook zelf producten die terug gaan in de tijd. Omdat 'toen' helemaal de trend is, vinden wij het geweldig om hier ons steentje aan bij te dragen.

Met een team van jonge vakmensen en unieke ontwerpers is Toen Is Hier in staat de mooiste producten te maken, speciaal op maat of in grote serie waardoor de prijs aantrekkelijker word. Toen Is Hier probeert de heimwee naar toen zo goed mogelijk kleur te geven en het gevoel van vroeger te laten zien in de producten. Met deze instelling scheid Toen Is Hier zich van andere webshops. Want de heimwee naar toen word hier gemaakt! Het mooie van authentieke spullen produceren is dat je werkelijk waar alle kanten op kunt! Toen is hier maakt authentieke “stuff” voor binnen en buiten. Lampen, kachels, kaarsenstandaard en zelfs een levensgrote broodovenwagen!

Deze is in 2010 ontwikkeld en geproduceerd door Brandhof Bijzonder Bouwen en is uitgegroeid tot een dochteronderneming met de toepasselijke naam 'Brandhof Bijzonder Brood'. Inmiddels bestaan er al twee broodovens en zijn deze wekelijks terug te vinden op fairs, braderieën en oude ambachtdagen door het gehele land! Deze wagens zijn niet zo zeer voor de verkoop gemaakt maar meer om onze klanten te laten zien waar de professionals van Toen Is Hier tot toe in staat zijn!