PUP PopupPallets lanceert Verticale Pallet Tuin

Verticale tuin oplossing voor ruimtegebrek op balkons

Om een oplossing te bieden aan ruimtegebrek op balkons, bedacht ontwerper Egbert van Triest van PUP PopupPallets uit Amersfoort de Verticale Pallet Tuin. De tuin is net als de andere producten van het meubelbedrijf vervaardigd van pallets en biedt ruimte voor planten, kruiden en bloemen. Met een diepte van 12 centimeter wordt zo zelfs het kleinste balkon omgetoverd tot een groene oase. De tuin is verkrijgbaar vanaf 79 euro.

Muur van groen

De Verticale Pallet Tuin is opgebouwd uit FSC vurenhouten panelen waar bakken voor de planten aan zijn bevestigd. Zo ontstaat als het ware een muur van groen. Van Triest: ‘Nederlanders staan bekend om hun liefde voor tuinen, dat blijkt ook uit het enthousiasme omtrent de moestuinen van AH. Maar lang niet iedereen heeft de ruimte om wat met die hobby te doen. Dat heeft mij geïnspireerd tot het maken van de verticale tuin. Een ideale oplossing voor iedereen met een kleine buitenruimte, die wel graag groen om zich heen heeft.’

Over de Verticale Pallet Tuin

De Verticale Pallet Tuin is gemaakt van ruw en nieuw hout en wordt geproduceerd in Nederland. Van Triest: ‘Een pallet is gemaakt voor het transport van goederen. Het is daarom goed mogelijk dat elke pallet een beetje anders is. Dat maakt een palletmeubel juist zo interessant, maar het betekent wel dat je gegarandeerd te maken krijgt met splinters.’ De tuin wordt standaard geleverd met verstelbare bakjes, ophanghaken en folie en is verkrijgbaar in drie maten: 80X100 cm, 160x100 cm en 240x100 cm. De tuin is vanaf 79 euro verkrijgbaar op www.popuppallets.nl. Om de levensduur te verlengen, wordt voor een meerprijs vanaf 38 euro de Verticale Pallet Tuin voorzien van beschermende beits.

Over PUP PopupPallets

PUP Popuppallets staat voor een simpel en slim bouwsysteem met pallets. De pallets hebben een afmeting van ..X.. centimeter, waarmee de meest uiteenlopende meubels worden gemaakt. PUP PopupPallets is gespecialiseerd in kantoorinrichtingen en standbouw. De meubels kenmerken zich door het veelzijdige karakter. Ze kunnen namelijk door de gebruikers in no-time getransformeerd worden tot een ander meubelstuk. De werkplaats van PUP PopupPallets is een creatieve broedplaats waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om hun vaardigheden in te zetten tot het maken van de meubels. De werkplaats en showroom zijn gevestigd aan de Nijverheidsweg 120 in Amersfoort. Bezoek voor een overzicht van de producten de site: www.popuppallets.nl.