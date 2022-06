EH-ARCHITECTS is een architectenbureau uit Den Haag gespecialiseerd in nieuwbouw- en transformatieprojecten voor particuliere opdrachtgevers, bouwgroepen en bedrijven met een bijzondere (woon)wens. Wij ontwerpen, begeleiden en realiseren duurzame en betaalbare woningen met hoge architectonische kwaliteit op zelfbouwkavels door het hele land. Hierbij helpen wij onze opdrachtgevers met het vertalen en vormgeven van zijn of haar (woon)wensen in een concreet architectonisch ontwerp en testen dit in een vroeg stadium aan het gestelde budget.

Op het moment houden wij ons bezig met ontwerp, begeleiding en realisatie van onder meer zelfbouw- en samenbouwprojecten (PO/ CPO) in Amsterdam, Almere, Den Haag, Delft, Utrecht en Nijmegen en hebben wij ruim ervaring opgedaan met betaalbaar bouwen, duurzaamheid en transformatie van leegstaande (kantoor)gebouwen naar woningen. De ontwerpers bij EH-ARCHITECTS staan met beide benen in de samenleving, waarvoor wij regelmatig contact houden met pverheden, gemeenten, de politiek, professionele (markt)partijen, aannemers en particulieren.