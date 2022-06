Meubelen van pallets is ontstaan uit een hobby. Wij hebben zelf een pallethandel en met deze pallets maken wij meubelen van pallets. Wij kunnen alles op maat maken, waarbij we uitgaan van de maten van de pallets. Een loungebank of een tweezitter, met of zonder armleuning, rechte of schuine achterzijde, de bank op wieltjes, alles is mogelijk. Daarnaast kunnen wij ook losse pallets leveren met een bouwtekening.