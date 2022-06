Het hedendaagse interieur veranderd snel van minimalistisch en wit naar een meer vintage, klassieke stijl gecombineerd met modern. Na het grote succes van onze ontwerpen voor Wunderkammers en Cabinets of Curiosities, gaat Cabinet of Wonders graag voor u aan de slag om perfecte interieur voor u te ontwerpen.

Door meer dan tien jaar ervaring in de kunst en antiekwereld, een kunstgeschiedkundige basis en een jong team, weten wij exact hoe klassieke en antieke meubels gecombineerd kunnen worden met moderne stukken, om een uniek en adembenemend ‘New York style’ eclectisch interieur te creëren waar menigeen naar verlangt. Ook ontwerpen wij, de nieuwe interieurdesigners nog steeds uw persoonlijke Wunderkabinet, een echte eyecatcher!

Duurzaam interieurontwerp Een speerpunt van Cabinet of Wonders is duurzaamheid, wat inhoudt dat wij het gebruik van nieuwe stukken minimaliseren, maar niet uitsluiten: een antiek meubel kan uiterst luxueus ogen, gecombineerd met een modern stuk. Wanneer u antieke stukken koopt, koopt u niet tweedehands, maar vele malen meerderhands, wat goed is voor het milieu. Daarnaast is het vakmanschap bij dergelijke stukken fantastisch!

Interieurontwerp met studie Een ander speerpunt is dat wij nauw bestuderen voor wie het interieur is, alsmede in wat voor gebouw het gesitueerd is. Stukken afkomstig uit de periode waarin het gebouw op is getrokken tonen karakter, vooral wanneer gecombineerd met moderne of oudere meubels. Cabinet of Wonders geeft u het warme huiselijke doch hotel-achtige interieur dat menigeen zoekt.

Interieurontwerp met klasse Het laatste speerpunt is dat wij zoeken naar de perfecte balans tussen ‘object and emptiness’. Ons motto ‘simplicity is sophistication’, kan ook bereikt worden zonder minimalstisch, wit interieur. De juiste positionering, het juiste object en variatie zijn voor onze interieurontwerpen van groot belang.

Contacteer ons als u vragen heeft, de mogelijkheden wenst te bespreken of gewoon wilt kletsen – wij staan altijd voor u klaar! Ook komen wij graag geheel vrijblijvend bij u langs om uw wensen voor uw interieur te overleggen.