Johan de Wachter Architecten is een ontwerpbureau voor complexe projecten in de bestaande stad met een op onderzoek gebaseerde aanpak en een ontwerpende attitude. Onze aanpak is steeds gefundeerd in de lokale context zowel wat betreft de ruimtelijke aspecten als wat betreft de sociaal-culturele en economische randvoorwaarden. Het zoeken naar mogelijkheden op plekken waar op het eerste gezicht enkel beperkingen zijn door middel van innovatief ontwerpend onderzoek op verschillende schaalniveaus is de basis van ons werk. Ontwerpen samen met en voor bewoners van de wijken is een belangrijk aspect van ons werk. Generieke concepten en standaard typologieën worden nooit direct toegepast, maar veranderen afhankelijk van de context van een project. Deze aanpak resulteert in een intensief ontwerpproces waarbij communicatie en interactie tussen opdrachtgever, gebruikers en ontwerpteam essentieel is voor het succes van een project. Echte gebruikerswensen komen vaak pas aan de oppervlakte na uitgebreide discussies over de uitgangspunten. Steeds gaan we op zoek naar projecten, die door hun locatie, programmatische vraagstelling of technische randvoorwaarden een conceptuele uitdaging zijn voor het ontwerpteam. Door uitdagende concepten wordt het spanningsveld tussen droom en daad verkend door middel van architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp. Concept, context en techniek zijn vaste ingrediënten in het ontwerpproces.