Studio Woonforum is een ontwerpstudio waar alle disciplines voor in en om het huis bij zijn aangesloten. Passende adviezen en totaalconcepten. Van ontwerp tot realisatie. Diverse specialisten bundelen hun krachten en versterken elkaar. Laat je adviseren door architecten, stylisten, interieurarchitecten, meubelmakers een grafisch vormgever of 3D-tekenaar. Met elk hun eigen kwaliteit zijn de opdrachtgevers enorm divers. Studio Woonforum werkt veel samen met bijzondere opdrachtgevers, particulieren, retail, horeca & bedrijven. Eigenlijk voor iedereen die een persoonlijk op maat gemaakt ontwerp zou willen dat met aandacht is vormgegeven.

Of het nu gaat om het opstellen van een lichtplan, kleuradvies voor uw huidige interieur, transformatie van een badkamer of materiaalgebruik en nieuwe meubelen voor een nieuw huis. Of wat te denken van een volledige verbouwing. De specialisten van Studio Woonforum helpen u daarbij met een persoonlijk, eerlijk, helder en transparant advies. Zo ontstaat een interieur dat creatief, krachtig en tijdloos is; maar vooral aansluit op uw persoonlijke woonwensen en lifestyle.

Studio Woonforum gaat verder dan alleen het adviseren in een nieuwe aanschaf en biedt begeleiding van schets tot implementatie en nazorg. Wij bieden volledige ontzorging tijdens uw verbouwing, verhuizing, inrichting of styling van uw woning. Daar staan we voor. Ontdek de gebundelde kracht van onze specialisten.