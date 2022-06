Kaspar Eisenmeier streeft naar geluk in zijn vak. Hij laat zich leiden door materialiteit en vormt elk product met aandacht en precisie. Zijn vormen en esthetiek komen voort uit een mix van constructie, ambacht en eenvoud. In zijn werkplaats in Eindhoven richt Eisenmeier zich op het vervaardigen van uniek ontworpen meubelstukken. Met zijn handschrift, getekend door toewijding en passie beoogt hij duurzaamheid en tijdloosheid in elk ontwerp.