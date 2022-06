Colofon

Wij zijn Robbin & Frederick.

Van jongs af aan heeft Frederick een passie en oog voor vormgeving gehad, echter heeft hij eerst een universitaire business studie gevolgd in Rotterdam. Na een tijd succesvol werken als vastgoed specialist in Dubai, heeft hij gekozen om zijn passie achterna te gaan en een carrière switch te maken, van het commerciële naar het creatieve. Om die verandering te realiseren, is hij omgeschoold tot interior designer in Milaan, Italië, aan het Europese Instituut voor Design.

Als ware tegenpool is Robbin begonnen in de creatieve sector als Visual Merchandiser, waarbij een oog voor detail en materiaal een absolute must waren. Hierna is hij zich verder gaan ontwikkelen op het gebied van sales en productie.

Wij zijn met Spijker Design Studio begonnen om onze passie voor interieur en design te delen met een ieder die er zelf niet uit komt, om te helpen met het creëren en optimaliseren van een thuis die perfect past bij jouw wensen en visie.

Van het eerste gesprek tot aan de laatste details bieden wij onze deskundige begeleiding gedurende het gehele ontwerpproces, zij het voor een kamer ontwerp of complete huis herinrichting.