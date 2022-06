Bureau Fonkel ontwerpt zintuiglijke buitenruimten voor bijzondere doelgroepen: belevingstuinen voor mensen met dementie, beweegtuinen voor alle leeftijden, moestuinen waar jong en oud samen in kunnen werken, natuurspeeltuinen voor kinderen met een beperking.

We geloven dat tuinen een verbindende factor kunnen zijn tussen jou en de wereld, jou en anderen, jou en de maatschappij. We vinden dat wie je ook bent en wat je ook 'hebt' je altijd vrij mag zijn om naar buiten te gaan. De wind in je haren te voelen, de zon op je gezicht. De kwetterende vogels te horen en aan de sneeuwklokjes kunnen zien dat het lente wordt. We geloven dat dat je altijd wat blijft zeggen, ook als je vergevorderde dementie hebt...