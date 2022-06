OKYO is een interieurarchitectenkantoor en aannemer in de interieurbouw voor het realiseren van totaalprojecten voor winkelinrichting en private woningen. Wij verlenen onze diensten aan de retail-sector (kleding- en schoenwinkels), de horeca, kantoorinrichtingen, kapperszaken, beauty & wellness projecten, apotheken en residentiële woninginterieurs. U kunt bij ons terecht voor een ontwerp of voor een ontwerp inclusief de volledige uitvoering van uw project met een totaalservice. OKYO interieur is een erkend geregistreerd aannemer in de interieurbouw en voert zijn eigen projecten uit van A tot Z