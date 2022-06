Bureau Ha architecten (Breda) is gespecialiseerd in het ontwerpen van lichte, ruimtelijke en bijzondere ruimtes. We richten ons vooral op de particuliere- en de klein-zakelijke markt. Hier is ruimte voor detail en een persoonlijke benadering. Met ons krijgt u maatwerk waarmee u zich onderscheid van de rest, u bent bovendoen verzekerd van een duurzaam en tijdloos ontwerp.



Bureau Ha Architecten ontwerpt heldere en krachtige architectuur. In ontwerp en uitwerking wordt u verrast en ontzien. Met veel oog voor de gebruiker en context leidt dit tot een sterk beeld welke perfect is afgestemd op haar context.