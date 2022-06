Groothandel in 1001+ producten op het gebied van vloeren, raamdecoratie, binnenzonwering en meer.

Collecties onder het label "Lifestyle Interior by Headlam" te bezichtigen bij meer dan 350 dealers in heel Nederland.

Recentelijk gelanceerd de interieurstoffen collectie "Designs to Decorate"ontworpen door en gelanceerd onder de naam van couturier Mart Visser.

Verkrijgbaar bij ruim 200 dealers in Nederland.