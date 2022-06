Onze handgemaakte sojakaarsen worden in Utrecht gegoten met veel zorg voor het ambacht van het kaarsen maken. De stijl van deze prachtige kaarsen is geïnspireerd op de vintage apotheek gecombineerd met een vleugje van de moderne tijd. Of je nu in een strak design huis woont of een romantische bruiloft hebt, deze kaarsen passen overal bij.

Giselle Habraken startte Brandt kaarsen in april 2015 na het ambacht te hebben geleerd in Sunset Park, New York City in een van de meest inspirerende kaarsenstudio's die we overzee kunnen vinden. Terug in Nederland is ze haar eigen label gestart omdat ze het kaarsen maken mistte. Het proces is simpel en de kaarsen worden in kleine hoeveelheden gegoten. Alles gebeurt met precisie en zorg, van het voorbereiden van de kaars tot aan het labelen ervan. Brandt kaarsenstralen een warme gezellige sfeer uit die elke koude winterdag verslaat. Brandt kaarsen kunnen op elk zomerse diner aan tafel en vult je kamer met een door de natuur geïnspireerde geur. Brandt's waarden We willen dat je de mogelijkheid hebt om je kaarsen duurzaam én stijlvol te kopen.We willen je huis gezellig maken en dat als je een van onze handgemaakte sojakaarsen opsteekt, je geniet.We hopen dat een van onze geuren je een fijne herinnering gaat geven. Misschien heb je wel een kaars cadeau gehad van een goede vriend of vriendin en we hopen dat als je hem aansteekt, je even aan hem of haar denkt. We willen je opnieuw kennis laten maken met zorg voor het ambacht en de echtheid van een product.