“De werkplaats fungeert als symbool voor bedreigde waarden als liefde voor het materiaal en toewijding aan het ambacht”.

(Alle Lansu in Trouw)

Marlies van Geenen is een ambachtelijk meubelmaker en maakt maatwerk in hout. Van kruk tot totale inrichting voor de werk-, woon- en leefomgeving. Ambacht, design en liefde voor hout in al zijn natuurlijke verscheidenheid zijn nauw met elkaar verbonden.

functioneel design

Sinds 1988 werk ik in opdracht en aan eigen ontwerpen zoals de VIC serie met stoelen, tafels en bureau’s; en in combinatie met andere ontwerpers. Kast TIO (uit het samenwerkingsverband ‘Songs from the wood’) is daar een voorbeeld van.

ambacht en traditie

Traditionele houtverbindingen maken de meubels sterk en duurzaam.

Het hout dat ik gebruik, is uitgezocht op functie, kleur en schoonheid.

Ik ontgin nu ook een ander terrein: beeldhouwen in hout.

hergebruik

Van oud (dierbaar) hout kan ik nieuwe meubels en beelden maken.

Het kan in al zijn glorie de tekenen van de tijd laten zien, maar ik kan het ook bewerken zodat het de uitstraling van nieuw hout krijgt.

Samen met de opdrachtgever zoek ik naar de beste vorm.

contact

Marlies van Geenen

meubelwerkplaats

Mathenessestraat 31d

4834 EA Breda

076 561 10 61

06 48 94 73 45

mvgeenen@dds.nl