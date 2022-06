Exclusieve handgemaakte verlichting gemaakt van voorwerpen die al een leven achter de rug hebben

"Every ending is a beginning of something new" met die gedachte zijn wij een aantal jaren geleden begonnen met het ontwerpen van lampen van bijzondere authentieke gebruiksvoorwerpen van toen en nu. Mooie gebruikte spullen horen niet thuis op een zolder en mogen zeker niet als afval eindigen, ze verdienen een 2e kans, zijn uniek en hebben stuk voor stuk een speciaal verhaal dat is af te lezen aan hun doorleefde uiterlijk.

Een goede styling en het juiste gebruik van licht brengt een interieur tot leven. Met onze tijdloze exclusieve designs en het gebruik van duurzame materialen vertellen onze lampen mooie verhalen van toen en nu. Wij richten ons op unieke verlichting die je eigenlijk niet alle dagen tegenkomt bij mensen thuis, in een kantoor, restaurant of hotel.

Lampen uit de Gilbert's Style collectie leven nu voort in restaurants, kantoren en huizen waar ze een centrale rol spelen in interieurs.

* Alle lampen worden in eigen atelier in Nederland ontworpen en vervaardigd en zijn van hoge kwaliteit

* U bent wereldwijd de enige bezitter van deze unieke en zeer exclusieve lampen

* De lampen, allen met een zeer energiezuinige LED lamp, zijn voorzien van een snoer, dimmer of schakelaar

*Wij werken met professionele materialen, alle lampen zijn zeer vakkundig afgewerkt*

* Vloerlampen, wandlampen, bureaulampen, hanglampen, staande lampen en bedlampen in diverse stijlen zoals steampunk, vintage, industrieel, muziekinstrumentlampen en eigentijdse ontwerpen

* Uniek aan onze lampen zijn de authentieke objecten die zoveel mogelijk in tact zijn gelaten

* Voor meer informatie of vragen staan wij graag voor u klaar.

Wij zijn continu op zoek naar unieke vintage, brocante en antieke voorwerpen om de mooiste creaties van te maken. Check daarom regelmatig onze website.

Voor meer informatie of vragen staan wij graag voor u klaar.



Wellicht staat er straks ook bij u een unieke lamp in huis of staat één van onze eyecatchers in uw kantoor of vergaderzaal. Veel plezier met het shoppen in onze winkel.

www.gilberts-style.com