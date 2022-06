Colofon

DAAR GELOVEN WIJ IN

Kvik heeft enkele ideeën die tamelijk eenvoudig én belangrijk zijn. Wij hebben ze opgeschreven, zodat wij ze nooit zullen vergeten. En zodat jij begrijpt hoe belangrijk jij voor ons bent.

#1 Kvik Designzone Een keuken kopen is iets heel anders dan een paar schoenen. Mocht hij toch niet bevallen, dan kun je hem niet even ruilen. Voor een zo optimaal mogelijke planning en inspiratie hebben wij de Kvik Designzone ontwikkeld die gevuld is met onze vriendelijke keukenexperts.

#2 Uitgekozen assortiment Deens design Wij verkopen geen rare dingen die niemand wil hebben. We verkopen een zorgvuldig uitgekozen assortiment Deens design dat iedereen wil hebben. Op die manier maken wij het een stuk eenvoudiger om te kiezen, zonder jouw creativiteit in te perken.

#3 Huizen in verschillende groottes De meeste keukens zien er in de woontijdschriften ruim uit, maar in het echt hebben huizen, net als mensen, allerlei verschillende afmetingen. Dankzij onze lokale werkplaatsen kunnen wij onze keukenoplossingen aan de meeste maten aanpassen.

#4 Serviceniveaus Bij Kvik doen wij er alles aan om onze prijzen laag te houden; van het in platte pakketten aanleveren van onze keukens tot het aanbieden van 3 serviceniveaus van "Doe-het-zelf" tot "Doe-het-makkelijk". Sterker nog, wij zijn zo trots op onze prijzen, dat wij ze in een prijslijst publiceren. Bij Kvik hebben wij niks te verbergen, behalve jouw keukengerei natuurlijk.

#5 Snelle levering Vind je het ook zo vervelend om te moeten wachten? Je hebt net een nieuwe keuken gekocht en dan wil je hem ook direct gebruiken. Wij heten niet voor niets Kvik. Veel van onze badkamers, garderobes en keukens kunnen wij binnen 2 weken leveren. Veel plezier!

#6 Iedereen heeft recht op een coole keuken Tot slot: wij zijn ook maar gewoon mensen en soms doen wij iets fout. In dat geval lossen wij dat op aan de hand van onze heldere klantrechten, zodat wij onder alle omstandigheden aan jouw verwachtingen kunnen voldoen. Wij zeggen niet voor niets: "Iedereen heeft recht op een coole keuken".