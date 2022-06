Sinds 1998 promoot Katrien Van Hulle met Colect Belgisch design. Alle realisaties van Colect worden gekenmerkt door een hoogstaande kwaliteit en uniek ontwerp. De collectie biedt een breed spectrum van tafels die geen enkel interieur, kantoor of terras onberoerd laten. Colect vertrouwt op haar ervaren professionals en lokale productie voor de realisatie van haar conceptuele en hoogwaardige tafels. Elke tafel vloeit verder uit de unieke samenwerking met gerenommeerde designers als Fabiaan Van Severen, Philippe Vandermeulen, Katrien Van Hulle,…

Sinds eind 2014 maakt Colect deel uit van Serax. Het Antwerpse label geldt als een designplatform waar synergieën tussen nationale en internationale ontwerpers ontstaan.

De collectie tafels van Colect worden gekenmerkt door hun hoogstaande kwaliteit en uniek ontwerp. Elk interieur, kantoor en terras of tuin wordt beroerd door de tijdloze ontwerpen van het Belgische label. De hoogwaardige afwerking is het paradepaardje van het lokale productieatelier waar het produceren van de tafels nog als een echt ambacht wordt uitgeoefend, enkel zo kan Colect de kwaliteit en afwerking nastreven die haar onderscheid.

De unieke collectie tafels van Colect vloeit voort uit de symbiose die ontstaat wanneer de verschillende ontwerpers en het label met elkaar in aanraking komen. De continue zoektocht naar balans in vormgeving, materiaal en functionaliteit leidt tot unieke hedendaagse tafels die geen interieur, kantoor of terras onberoerd laten. Elke unieke tafel draagt de signatuur en visie van de ontwerper. Onderstaande designers gaven reeds voor Colect vorm aan hun ideale tafel.