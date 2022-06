Karlien Heremans is zaakvoerder van het tuin-en interieurarchitectenbureau studio k. Na het voltooien van de studie tuinarchitectuur aan de Erasmushogeschool in Brussel heeft ze de master interieur architectuur aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen met onderscheiding voltooid. Het behalen van de eerste Fideas award, uitgerijkt door het AINB, bekrachtigt deze onderscheiding. Het bureau is een jong en dynamisch bureau met een passie voor binnen- en buitenruimten. Een groeiend bureau dat ernaar streeft kwalitatieve projecten met oog voor detail te ontwerpen en uit te werken op het draagvlak tussen architectuur, interieur en buitenruimten. Afgelopen jaren heeft Karlien als jong zelfstandige vele particuliere tuinen en interieurs ontworpen en uitgevoerd. In 2013 werd het door haar ontworpen publieke park Rozenbroeken feestelijk geopend. Studio k werkt momenteel aan het voorontwerpplan van het historische parkgebied met buitengoed ‘Het Puthof’ te Wilsele. Het historisch onderzoek werd reeds afgerond.

studio k werkt vaak samen met verschillende freelancers (Julie Van Mulder, Marjan Bruneel, Karolien De Puydt) en samenwerkingsverbanden met voornamelijk G.R.A.S. landschapsarchitecten (Gent), LAMA landscape architects (Antwerpen), Atelier Parkoer (Antwerpen), Geert Meysmans (Antwerpen), Adrip Arquitectura (Boom) en Bo architect (Berchem).