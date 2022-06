De Vuurtafel maakt gashaarden met een gassysteem voor propaangas of voor aardgas.

Onze haarden zijn compleet gemonteerd en kunnen zo in het gat van elk tafelblad gehangen worden. Ons keurmerk De Vuurtafel haarden worden vervaardigd in Nederlandse kwaliteit in eigen Nederlandse fabriek en hebben 2 jaar garantie.

Een Vuurtafel haard onderscheidt zich door de

volle vlammen over het gehele oppervlakte,

een schone milieuvriendelijke gasverbranding, een onderhouds

‐en storingsvrije GASTEC KIWA

gecertificeerde veilige brander en gemonteerd naar de wettelijke veiligheidseisen.

Onze klanten zijn strandpaviljoenhouders, de horeca ondernemer en particulier die kiezen

voor 100% veiligheid en hoogwaardige kwaliteit.