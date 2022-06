Interieurontwerp gaat over veel meer dan design, kleur en sfeer. Het gaat er in de eerste plaats om dat ruimtes aansluiten bij het gebruiksdoel. Is daarover goed nagedacht? Dan is er alle ruimte voor gedurfde oplossingen, spannende combinaties en verrassende invalshoeken!

Denk Ruim Over Interieur toont lef bij interieurontwerp en denkt verder dan uw vraag of opdracht. Daardoor ontstaan oplossingen die de verwachting van klanten, medewerkers of bewoners overtreffen en die karakter toevoegen aan een ruimte. Door ruim te denken krijgt u de optimale beleving van uw interieur.

Denk Ruim Over Interieur helpt vanuit Groningen zakelijke en particuliere opdrachtgevers in heel Nederland bij de inrichting van bijvoorbeeld een kantoor, praktijk, winkel, school of woning. Vanuit kantoren in Groningen en Blaricum bieden we:

* Interieuradvies

* Kleurconcepten

* Interieurconcepten

* Ontwerp van maatwerkmeubilair

* Procesbegeleiding

* Ruimtelijke indeling van uw huis of pand