Estlova creëert en realiseert unieke interieurs,

voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Wij vinden het een uitdaging om samen met de klant tot een prachtig ontwerp te komen. Sinds 2015 hebben wij meerdere appartementen, gezinswoningen, villa’s, restaurants, cafés, bedrijven, vakantiewoningen en winkelruimtes omgetoverd. Het bijzondere van Estlova is, dat we niet alleen ontwerpen, maar ook uitvoeren en opleveren, van het kastje tot de muur, van complete bar tot menukaart. Vanuit Rhoon en Ouddorp werken wij binnen de Benelux aan de meest inspirerende projecten.

Estlova biedt verschillende diensten aan;

- Interieur Consult.

Een twee uur durend adviestraject waarbij wij een stylingsplan voor de in te richten ruimte maken. Wij geven advies in de volgende aspecten van het interieur; kleur, stijl, styling, indeling, verlichting, producten, meubels en materiaalkeuze. Prijs: €250 incl. BTW

- Interieur Ontwerp.

Estlova maakt een origineel ontwerp voor elk woonhuis, hotel, bar, restaurant, kantoor of winkel. Estlova verzorgt bouw- of verbouwprojecten van begin tot eind, van ontwerp tot oplevering. De gehele planning, organisatie en begeleiding van uw project is in handen van één vast aanspreekpunt. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door een vast team van partners. Prijs op aanvraag.

- Verkoopstyling.

Een brochure met Virtual Reality ontwerp, om uw pand aantrekkelijk te maken voor potentiele kopers, huurders of investeerders. Prijs op aanvraag.

Bezoek onze website voor alle ins and outs. Nog vragen? Neem gerust contact met ons op!