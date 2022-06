UMBA architecten maakt concepten en ontwerpen voor gebieden, gebouwen en producten. De opgaves variëren van nieuwbouw en renovatie van gebouwen, tot herstructurering van gebieden en transformatie van vastgoed.

Voor dat laatste ontwikkelen we samen met partners concepten en strategieën. Door een nieuwe, passende bestemming te vinden voor een gebouw of gebied, creëren we waardevermeerdering in economisch, sociaal

maatschappelijk en milieutechnisch opzicht.

Onze concepten bieden een concrete oplossing voor actuele maatschappelijke vraagstukken zoals leegstaand vastgoed, verloedering van bedrijventerreinen, klimaatverandering, woningmarkt en het bouwproces. Inzichten en denkwijzen

vanuit meerdere invalshoeken liggen aan deze concepten ten grondslag. De oplossing komt voort uit analyse en synergie. Wetenschap en creativiteit gaan hierbij hand in hand.

In projecten doen we regelmatig constructieve of esthetische ontdekkingen die we bijzonder vinden. Het zijn concepten en producten die wij zien als prototypes. Met behulp van partners optimaliseren we deze eerste versies en ontwikkelen we ze tot een volwaardig product.