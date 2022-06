Guwa maakt containeroplossingen op maat. Zowel voor tijdelijke projecten als voor permanente gebouwen werken wij realisaties uit. Het is een nieuw woonconcept dat meegroeit met de samenleving, of krimpt als dat noodzakelijk is. Wij bouwen dynamisch, met ongekende mogelijkheden. Gebaseerd op de gewenste situatie, aantal bewoners, comfort en design. Maar ook eindeloos aanpasbaar en blijvend inzetbaar. Ondernemen met oog voor de omgeving.

Wij kiezen steeds voor totaaloplossingen die reiken van het ontwerp over de bouwaanvraag tot de plaatsing en het moment waarop u volop kan genieten.