TTAB is nuchter, "down to earth" bedrijf die geniet van natuur en mens. Helpt mensen en bedrijven graag om samen de bouwkundige puzzel op een verrassende, efficiënte, praktische en duurzame manier op te lossen.

Ons doel is de wensen en ideeën van de opdrachtgever naar een hoger niveau te brengen. Samenwerken is belangrijker dan ooit, goed luisteren en doorvragen nog meer.

We staan voor gestructureerde aanpak van eenvoudige tot complexe projecten. Handelt met rust en betrokkenheid en overziet zowel de grote lijn als details.

TTAB kan een beroep doen op een breed netwerk van specialisten uit alle benodigde disciplines, zodat opgeschaald kan worden bij grotere opdrachten en daardoor continuïteit kan garanderen.

TTAB heeft veel kennis van regelgevingen, duurzaam bouwen en Bouwkundige tekeningen en daarbij kunnen we u volledig ontzorgen cq.ontlasten.