Tuinontwerp

Al vele jaren houdt Van Raaijen zich bezig met het ontwerpen van tuinen in en rond Almere. Diversiteit staat daarbij centraal want elke eigenaar heeft zijn eigen wensen en elke woning vraagt om een andere benadering. Elke Nederlandse tuin kent zijn specifieke problemen. Dat kan te maken hebben met de beperkte ruimte, de bodemgesteldheid, de grondwaterstand, de invloed van wind en natuurlijk de aanwezigheid van bestaande bebouwing en niet te vergeten bestaande beplanting.

Beplantingsplan

Een tuin ontwerpen, is iets anders dan het maken van een beplantingsplan. Vergelijk het met het bouwen van een huis om het daarna in te richten. Het maken van een beplantingsplan vraagt naast creativiteit een grote dosis plantenkennis. Elke tuin begint met het maken van een gedegen ontwerp. Vergelijkbaar met de fundering en de muren van een huis. Daarna komt het bijpassende beplantingsplan, ofwel de invulling van de tuin, ter sprake. Zoals een huis een eigen karakter krijgt met meubels, behang en vloerbedekking, krijgt elke tuin persoonlijkheid met een eigen beplantingsplan.

Tuinaanleg

Tuinaanleg in Almere heeft zo zijn aandachtspunten. Ondergrondse veenlagen kunnen verzakkingen veroorzaken, op de vruchtbare klei hebben niet alle planten het naar hun zin en ook de soms hoge waterstand en vrijwel altijd aanwezige wind zijn invloedrijke factoren. Van Raaijen is al 27 jaar actief met tuinaanleg in en rond Almere. Als enige in Almere en omgeving ’t Gooi is het bedrijf Groenkeur gecertificeerd. Die certificatie geeft aan dat het bedrijf behalve alle vakdisciplines in huis heeft ook bekend is met de specifieke problematiek binnen deze regio.

Tuinverlichting

Sfeer, functionaliteit en veiligheid zijn de belangrijkste redenen om tuinverlichting aan te leggen. Bij de realisatie van een nieuwe tuin vormt naast de ontwerptekening en het beplantingsschema ook de tekening met elektrische bedrading een wezenlijk onderdeel. Als uitgangspunt bij het maken van een verlichtingsplan voor de tuin geldt de vraag waar het licht voor is bedoeld. Het creëren van sfeer in de tuin is een even belangrijke reden om tuinverlichting aan te leggen als beveiliging en oriëntatie.

Groenkeur certificaat

De officiële erkenning die wij hebben van de Stichting Groenkeur is logisch gevolg van de hoge kwaliteitsnormen die wij ons zelf opleggen. Naast creatieve, passende tuinontwerpen onderscheiden we onszelf in de professionele aanpak en aanleg alsook de kwaliteit en duurzaamheid van gebruikte materialen. Groenkeur bevestigt onze vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.