Affaire d' Eau is gespecialiseerd in antieke badkamer inrichting. Wij noemen het de ' Forgotten Antiques' , vergeten antieke objecten die vaak niet van generatie op generatie worden doorgegeven maar na gedane dienst meestal worden afgedankt. In de afgelopen twintig jaar hebben we al veel baden, wastafels en andere badkamer objecten gered van een roemloos einde op de schroothoop. Onze collectie bestaat niet alleen uit originele badkuipen op pootjes en wastafels maar ook uit allerlei soorten kranen, toiletten en vele accessoires. Affaire d' Eau reconstrueert oude badkamers of helpt een badkamer samen te stellen met oude elementen in de stijl van het verleden maar met het comfort van vandaag de dag.