De roots van Staka liggen in 1958. Sinds 1982 fabriceren we aluminium en RVS producten voor industrie en bouw. Met het TopLight dakluik halen we het beste uit onszelf.

Bij de ontwikkeling van onze producten werken we samen met experts. Specialisten in isolatie, materiaal en constructie, vakmensen die ons helpen om de details feilloos af te stemmen.

Elk dakluik dat we verkopen, komt van onze eigen productielijn. We overzien het constructieproces, zitten bovenop onze voorraad en nemen bestellingen aan in de wetenschap dat we onze beloftes zullen waarmaken. Daarom koesteren we het fabricageproces en houden we alles in-house.

Wat als we echt voluit gaan? Die nieuwsgierigheid ligt ten grondslag aan onze TopLight producten. We kozen de duurzaamste materialen en ontwerp volgens de principes van Dutch Design. Gingen voor het hoogst haalbare comfortniveau. En kwamen uit op ons idee van het ultieme dakluik.

De Staka TopLight - het glazen dakluik - is ontworpen voor luxe dakterrassen. Dat doel heeft elke stap van het design-­ en ontwikkelingstraject bepaald. Het resultaat? Ruim en uitnodigend, duurzaam en stijlvol.

