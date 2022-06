Het team van Kaarsenfakkels zorgt dat je online niets te kort komt als het om sfeerartikelen voor in het huis en tuin gaat. Maar ook voor bedrijven in de horeca, kerkelijke organisaties en begraafplaatsen is Kaarsenfakkels de juiste partner. Producten met gezellige vlammetjes zoals kaarsen en tuinfakkels worden door ons direct uit eigen magazijn geleverd aan consument en bedrijven. Onze drukkerij, of wat wij ook wel ons atelier noemen, zorgt dat o.a. kaarsen en waxinelichtjes professioneel voorzien worden van logo's, teksten of foto's. Een aantal van de binnen- en buitensfeer producten worden dan ook creatief door ons zelf gemaakt waardoor veel thema kaarsen, waxinelichtjes en maxi-theelichten alleen exclusief bij ons online te koop is.