Van den Berk Boomkwekerijen is gespecialiseerd in het kweken van laanbomen, coniferen, vormbomen, rhododendrons en solitaire bomen en struiken. Het enorme assortiment bestaat uit 1600 soorten en cultivars en al deze verschillende bomen en heesters kweken we van medium tot zeer grote maten. Onze webshop heeft een zeer uitgebreide tool om te filteren op verschillende kenmerken van bomen en is een online verleng stuk van het succesvolle boek Van den Berk Over Bomen, wat een naslagwerk is voor vele groenprofessionals.