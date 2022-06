Draw2design is gespecialiseerd in het technisch tekenen van trappen en hekwerken. Het flexibele tekenbureau uit Nijverdal bedient trappenleveranciers en constructiebedrijven die zelf de capaciteit in technisch tekenwerk ontberen; zij het tijdelijk of structureel. Het team ervaren tekenaars levert snel professionele en aansprekende ontwerpen, van functionele brandtrap of balustrade, tot fraaie designtrap.

Of het nu om een trap, hekwerk, balustrade of industrieel bordes gaat; Draw2design heeft de kennis, ervaring én mankracht in huis om snel een vakkundig en volledig gespecificeerd ontwerp af te leveren. Van functionele brandtrap tot luxe design villatrap; elke opdracht wordt naar klantspecificatie ingevuld.