Wij zijn Dutch Design Tables. Ons compacte team bestaat uit vrolijke, behulpzame en professionele mensen, die houden van hun vak. In onze fabriek ontwerpen en maken wij de tafels van ons eigen merk DREAUM. De tafels worden bedacht door de designers en vervolgens uitgevoerd door de makers in onze fabriek. Onze adviseurs helpen je vervolgens graag om de beste keuze te maken. Zodat we je een prachtige en betaalbare Dutch design tafel kunnen leveren!

Wil je graag een tafel op maat? Dat kan ook! Ons team helpt je graag om jouw idee te realiseren. Met de designers maak je een prachtig ontwerp, gekozen uit verschillende houtsoorten, onderstellen, afwerkingen en afmetingen. Dan gaan onze makers in de fabriek aan de slag om van jouw droomtafel, realiteit te maken. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. Naast ons eigen merk DREAUM, zijn wij reseller van meerdere hippe en mooie merken zoals Zuiver, Dutchbone, Keijser & Co en Mobitec.

Wil je onze producten graag in het echt zien? Dat kan! Kom gezellig langs in onze Utrechtse design studio. We zijn geopend op dinsdag t/m zaterdag van 11:00 – 16:00 uur. Je kunt ons vinden aan de Nieuwe Houtenseweg 25 in Utrecht. Je bent van harte welkom!