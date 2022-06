Infrarood panelen op z'n mooist

Uw eigen print nu simpel op onze klasse 1 infraroodpanelen, kies uit de honderden mogelijke professionele foto's of upload eenvoudig uw eigen foto voor een uniek efficient verwarmings element.

Gefascineerd door het verwarmen met infraroodpanelen zagen we dat de veelal witte infraroodpanelen gemonteerd aan het plafond prima voldeden maar daar waar men koos voor een montage aan wanden het punt van de "esthetische-warmte" over het hoofd werd gezien. Immers wanden en de ornamenten aan de wanden bepalen toch een groot deel van de sfeer en gevoel in een ruimte. Waarom niet combineren?, panelen met een print zijn een zeer persoonlijke fraaie toevoeging !

Zo ontstond Heat Art, klasse A infraroodpanelen (EU productie), met een unieke 12 jaar fabrieksgarantie nu voorzien van uw geheel eigen print !