ARES architecten staat voor ARchitectuur En Stedenbouw. Wij zijn een relatief klein en ambitieus architectenbureau, gevestigd in Apeldoorn en werken aan projecten door heel Nederland. Onze ontwerpen kenmerken zich door functionaliteit, helder materiaalgebruik en een duidelijke structuur. Licht en ruimte spelen hierbij de hoofdrol, of het nu gaat om het ontwerp van een woonhuis, bedrijfspand, (huisartsen)praktijk of een onderwijsgebouw. Of we nu gebouwen moderniseren, of een geheel nieuwe structuur ontwerpen, wij zoeken altijd naar duidelijke, unieke, duurzame en efficiënte oplossingen.Om dit te kunnen realiseren werken we nauw samen met onze opdrachtgevers en gebruikers. Onze kracht is een persoonlijke benadering van de opdracht. Wij luisteren naar u en vertalen uw vraag in een gegronde visie van de opgave. Wij zijn teamplayers! Goed ontwerpen is belangrijk, maar wij weten dat goed plannen en regisseren net zo belangrijk is.