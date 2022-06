Colofon

Reeds 25 jaar werk ik allerhande projecten uit in 3D. Zowel het technische aspect als volledig nieuwe voorstellen ontwerpen van A tot Z. De kunst was het perfect visualiseren van nog niet bestaande projecten en dat volledig in 3D.

Nu ben ik reeds 3 jaar bezig met 360° foto's en virtuele rondleidingen en eigenlijk is dit hetzelfde maar dan in een 360° omgeving met echte foto's. Hier kan ik mij dan ook helemaal in uitleven... Het moet er gewoon fantastisch uitzien, met minder ben ik niet tevreden. Tijdens deze opdrachten kom ik eindelijk ook eens buiten. Nu kom ik op de mooiste plaatsen om deze 360° foto's te shooten.

Hiermee heb ik een perfect evenwicht gevonden in mijn leven. De reactie's over het resultaat achteraf zijn super en enkel maar tevreden klanten momenteel!

Wat een job heb ik toch :) Daar doe ik het allemaal voor...

Heb je vragen? Aarzel niet om mij te contacteren!

Tot binnenkort?

