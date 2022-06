Je woning verbouwen met een architect als sparringpartner? Wij zijn gespecialiseerd in het bouwen en verbouwen van huizen. Of het nu om een nieuwe keuken of een extra verdieping op je huis gaat: wij helpen je er graag mee!

Omdat wij het ontwerp net zo belangrijk vinden als het proces en de bouwkosten, hebben wij naast enthousiaste architecten ook bouwkundige specialisten en ervaren kostendeskundigen op kantoor. Alles onder één dak: dit maakt ons bureau zo bijzonder.

Onze architectuur wordt bepaald door de locatie, de eisen van de gemeente, onze visie en jouw wensen. Wij prikkelen je om ons uit te dagen met ideeën en zullen dat omgekeerd ook bij jou doen. Op deze manier zijn onze ontwerpen niet beperkt tot een bepaalde stijl of richting. Weet je nog niet zeker of een architect nodig hebt of wil je voorlopig alleen informatie inwinnen voor je bouwplannen? Dan is ons inloopspreekuur een goede gelegenheid om eens te brainstormen met een architect. Elke week denken we graag mee met jouw vragen en ideeën tijdens ons kosteloze inloopspreekuur in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Leiden.