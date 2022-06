Amazing Projects is een glasstudio waar wij, Mark Rijkers en Caro van de Wijer, met veel plezier en passie werken met glas. Omdat wij verschillende glastechnieken beheersen is ons productaanbod divers en verrassend creatief. Zo vindt u bij ons glassieraden, grafmonumenten, assieraden, lichtobjecten, glas in lood en glasobjecten. Alles handgemaakt in eigen atelier. U kunt bij ons ook iets in opdracht laten maken. Wij delen graag onze passie met u, dus kom gerust langs in onze glasstudio om onze wisselende collectie te bewonderen.