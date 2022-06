Zoals hun naam al doet vermoeden is de Maakfabriek een veelzijdige

duizendpoot, met een expertise in metaal en interieurbouw. De roots van eigenaar Will Cornelissen liggen dan ook in fijnmetaal, prototypebouw en revalidatietechniek. "Met de insteek 'ik wil mooie dingen maken' ben ik in 2003 begonnen met het vervaardigen van exclusieve tafels. Doordat de vraag naar andere producten ook meteen groter werd en het antwoord op de aanvraag altijd ja was, is de productrange binnen enkele jaren flink uitgebreid tot wat het nu is: metaal en interieurbouw in de breedste zin van het woord. Van trappen, poorten, keuken, kasten en tafels tot de totaalinrichting van winkels of woonhuizen. Daarin staat het meedenken met de klant, goede service en oog voor detail centraal."

De splinternieuwe en ruime werkplaats van de Maakfabriek op ©-mill is er op ingericht de meest uiteenlopende werkzaamheden in eigen beheer te verrichten. Zowel voor complete producten als ook voor halffabricaten en reparaties. De klantenkring van de Maakfabriek bestaat uit winkels, bedrijven, architectenbureau’s maar ook zeker particulieren die iets moois willen. "Mijn motto is 'als je maar wilt is bijna alles mogelijk'", aldus Will.