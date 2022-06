N Architecten is een architectenbureau op het gebied van architectuur, stedenbouw, herbestemming en conceptvorming (ARCH: AtelierResearchCreatieveHerbestemming). Projecten gericht op de vormgeving van interieur en het nieuwe werken zijn ondergebracht bij N Interieurarchitecten, een samenwerking van Peter Claassens en Chris Pachen (sinds 2013).

N Architecten is opgericht door Peter Claassens in 2000. Peter heeft kennis opgedaan als partner bij andere bureaus en is sinds 2000 eigenaar van N Architecten. Wij staan garant voor een brede en solide basis voor zowel projecten als de organisatie.

Wij onderzoeken altijd de relatie tussen gebouw en haar omgeving. Altijd op zoek naar beter, mooier en slimmer. De werkwijze hierbij is helder en eenvoudig. De verschillende stappen in het ontwerpproces zijn duidelijk herkenbaar en worden duidelijk omschreven en besproken met de opdrachtgever (“managen” van de verwachting). Het belang van de opdrachtgever staat hierbij altijd centraal.

Aan de basis van iedere opgave staat voor ons het ontwikkelen en vormgeven van een helder concept, waarbij de relatie tussen programma, budget, architectuur en tijd bepalend is om te komen tot een evenwichtig en verantwoord ontwerp.