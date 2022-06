In één van de mooiste winkelstraten in het hart van historisch Haarlem ligt Ottomania.

Een verrassende, lichte winkel met een unieke collectie interieur- en gebruiksvoorwerpen afkomstig uit landen en gebieden van het voormalige Ottomaanse Rijk. Voornamelijk uit Turkije en Syrië, maar bijvoorbeeld ook uit Libanon, Tunesië en Griekenland.De hoge winkelruimte met oude Nederlandse en Franse tegels uit de periode rond 1900, bewerkte plafonds en houten vloeren, past bijzonder goed bij onze inrichting. De kasten en banken in de winkel zijn door onszelf ontworpen, geïnspireerd door de interieurs van Ottomaanse huizen.

De meeste producten van Ottomania zijn op ambachtelijke wijze en met de hand gemaakt, en hebben vaak een traditioneel gebruiksdoel.

Ondanks dat zijn ze sierlijk, licht van sfeer en tijdloos en passen daardoor ook prima in onze westerse interieurs.Bij ons vindt u bijvoorbeeld matrasjes en kussens van zacht glanzende, gestreepte stoffen voor op de (tuin)bank, heerlijke luxe handdoeken met subtiel ingeweven bloempatroon, multifunctionelehamamdoeken (handig licht en klein op te vouwen voor strand, zwembad, vakantietas, sauna of sportschool), elegante kamerjassen, toilettasjes, heerlijk geurendezeepjes, beddenspreien, schalen en dienbladen van vertind koper, lampionnen, sierlijk glaswerk, mooiesieraden en prachtige shawls met randjes van naaldkant.