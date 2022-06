David Graas (1970 ) volgde productdesign aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam . Sinds 2004 is hij werkzaam als zelfstandig ontwerper. Zijn werk onderzoekt de relatie tussen producten en hun gebruikers , in het bijzonder hoe deze producten worden gewaardeerd en waarom . Hij ziet zichzelf als een guerrilla- ontwerper , die op vreedzame wijze het huidige industriële model te lijf gaat. Door het systeem te hacken dat massa producten maakt die overal hetzelfde zijn, zonder eigenheid en duurzaamheid. In plaats daarvan stelt hij een alternatief voor dat eleganter is en de controle teruggeeft aan de mensen die zijn producten gebruiken.

Zijn werk is overal gepubliceerd in talrijke internationale publicaties en tentoongesteld in Brussel, Londen, Parijs , New York , Tokio , Osaka en Moskou . In 2013 startte David Graas het 3D printing label LAYERS ( www.layersindesign.com ).