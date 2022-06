Colofon

Arkelwonen

is ontstaan uit het in 1970 opgerichte Arkeltapijt. Cees en Betsy de Pijper maakten samen naam in de regio. Sinds 1984 is ook Arnold werkzaam in het bedrijf. Jannie voegde zich bij het gedreven team in 1996. Na jaren van mooie samenwerking hebben Jannie en Arnold in het jaar 2000 het stokje definitief overgenomen. In 2003 is de naam gewijzigd naar Arkelwonen, omdat deze naam de totaliteit van het bedrijf beter illustreert. In 2014 zijn zij gestart met hun eigen Privat Label Collectie ZoNi om de eigen identiteit te onderstrepen.

Mag ik je voorstellen aan:

Naam: Arnold de Pijper

In het bedrijf sinds: 1984

Unieke talent: Ont-zorgt, is secuur, accuraat en een uitstekende planner. Weet alles over Kunstgeschiedenis en denkt altijd oplossingsgericht.

Wordt blij van: Het perfect aanbrengen van stoffering.

Naam: Jannie de Pijper

In het bedrijf sinds: 1996

Unieke talent: Gedreven, ondernemend en intuïtief. Een aandachtig luisteraar.

Wordt blij van: Balans en harmonie! Als een interieur warmte uitstraalt en de bewoners gelukkig zijn.