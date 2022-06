Design voor openbare ruimtes

Met design voor openbare ruimtes versterkt DidoCreation de beleving van de omgeving en roept er een verbintenis mee op. Dat gebeurt door gebruik te maken van de elementen die typisch zijn voor de omgeving en deze als inspiratie te gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wind, regen, zon, temperatuurschommelingen, maar ook het aantal mensen of dieren dat aanwezig is, of de paden die bewandeld worden.Voor sprekende voorbeelden, bekijk mijn werk tot op heden. Met deze input wil DidoCreation de omgeving een eigen stem geven en laten spreken, vanuit de overtuiging dat dit de kwaliteit van leven verbetert. In ontwerpen van DidoCreation staat de mens altijd centraal. De bruikbaarheid en begrijpbaarheid van het eindproduct zijn elementair, maar spelen altijd ook in op de emotie en beleving van mensen.

Vakmanschap

Diederik benadert design vanuit een technische hoek. Dit is ontstaan uit zijn vooropleiding als meubelmaker. Daar heeft hij verschillende technieken van hout bewerken geleerd. Op de Kunstacademie heeft hij zich ook technieken omtrent het bewerken van kunststoffen eigen gemaakt. Hij werkt zowel met thermohardende als thermoplastische kunststoffen. Daarnaast heeft hij tal van andere vaardigheden opgebouwd, zoals solderen en het bewerken van keramiek, gips en stoffen. Verder heeft Diederik sterke affiniteit met digitale ontwerpmogelijkheden, onder meer met behulp van softwareprogramma's zoals Solidwoks, Photoshop, Illustrator, Inventor.

Net iets meer dan design

Er wordt altijd gezocht naar diepgang in het werk zonder dit in de uitwerking van een project noodzakelijkerwijs op de voorgrond te zetten. Bij voorkeur blijft er slechts een hint over, die alleen naar voren komt als je over het project gaat denken en praten. Diederik werkt vanuit een concept en niet van uit een materiaal. Het materiaal is een afgeleide van het concept. De materiaalkeuze kan op zijn beurt weer invloed hebben op de vormgeving. Zo is het karakter van het materiaal wel bepalend voor de beleving van het werk.

Inspiratie

Diederik houdt van de natuur en haalt daar dan ook graag zijn inspiratie vandaan. Diederik is met name gefascineerd door elementaire natuurverschijnselen zoals eb en vloed, wind, regen, stromend water, zonlicht. Diederik ziet het als een uitdaging om natuurlijke verschijnselen te laten spelen met een object om daar weer nieuwe vormen uit te halen.

Door een multidisciplinaire samenwerking (met onder meer filosofen, dichters, glasblazers, programmeurs) aan te gaan, wordt steeds bijgeleerd. Elke opdracht geeft daarvoor opnieuw aanleiding en uitdaging. Een kritische geest is onmisbaar in dit proces. Zo blijft het werk spannend en kunnen steeds nieuwe materialen en technieken uitgeprobeerd worden.