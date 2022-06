Kim Hamers is partner-architect bij Hamers Arquitectura en ontwierp de villa in San Feliu de Guíxols in haar periode in Barcelona. Ze studeerde architectuur aan de Technische Universiteit in Delft en aan de Technische Universiteit van Barcelona. Voordat ze haar eigen bureau oprichtte, deed ze professionele ervaring op bij verschillende architectenbureaus in Nederland en Spanje.

Uitvoering van dit project in samenwerking met Hector Nevot Lloret (bouwtoezicht) en Jordi Sanchez Martinez (detaillering).